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Güncel
AA 09.04.2024 14:47

Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gaziler, şehitlikleri bayram öncesi ziyaret etti

Afyonkarahisar'da şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde Hava ve Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gaziler, şehitlikleri bayram öncesi ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Sabahın erken saatlerinden Asri Mezarlıktaki şehitliklere gelmeye başlayan şehit yakınları ve gaziler, kabir başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Afyonkarahisar'da şehit aileleri ve gaziler, şehitlikleri bayram öncesi ziyaret etti

Kumartaşlı, vatanın bölünmez bütünlüğü ile Türk bayrağının dalgalanabilmesi için canlarını veren aziz şehitler için ne yapılsa az olduğunu söyledi.

Kendilerine düşen görevin şehitlerin isimlerini gelecek nesillere aktarmak ve emanetleri olan ailelerine sahip çıkmak olduğunu söyleyen Kumartaşlı, "Her sene olduğu gibi bugün burada buruk bir bayramlaşma yaşıyoruz. Şehit ailelerimiz, arife günleri oğullarının mezarları başına gelip, onlarla bayramlaşıyor. Biz de onları burada yalnız bırakmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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Afyonkarahisar Ramazan Bayramı
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