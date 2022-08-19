İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında şüpheliler M.İ. ve M.B'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, üzerinde figür ve yazılar bulunan 47 sikke, Arapça yazı ve tuğra figürlü 23 sikke, 11 taş, 3 metal obje, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen boş kovan ile "1881-1938 Atatürk" yazılı madalyon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.