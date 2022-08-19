Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından uygulanan "Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında Kurtalan ilçesinin Şenköy köyünde Kadircan Ağrak'a ait 56 dönüm fıstık üretimi yapılan alanda sulama projesi uygulandı.

Yüzde 50'si hibe toplam 96 bin lira bütçeli proje ile 50 metre derinlikten çıkarılan suyla fıstık arazisinin sulanarak verimin artırılması planlanıyor.

Açıklamada, Siirt için çok önemli çalışmalardan biri olan bu tür sulama sistemleri projelerinin uygulanması için destek verileceği belirtildi.