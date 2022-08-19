Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Burdur’da İl Özel İdaresi'ndeki Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri İmza ve Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri Teslim Töreni'ne katıldı.

Bakan Varank ve beraberindekiler sanayici ve işadamları ile toplantı yaptı.

Burdur’un ülke ekonomisine değerler kattığını belirten Varank, “2021 yılındaki 291 milyon dolarlık ihracatı ile 2020 yılına göre yüzde 36’lık bir artış kaydetti. Burdur’un sürekli gelişiyor olması elbette bizi memnun ediyor. Bu manada biz de şehrimize her zaman destek olmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Burdur’daki 3 OSB’de 4 bine yakın vatandaşımız şu anda istihdam ediliyor.

Son dönemde Burdur ikinci OSB ile şehrimize önemli firmalar yatırım yapmaya başladılar. Son 2 yıldaki taleplerle şu anda Burdur’daki OSB’lerimizde hiç boş parsel kalmadı. Bu noktada Burdur 2'nci OSB ve Bucak 2'nci Organize Sanayi Bölgesinin genişlemesi ile ilgili taleplerin farkındayız bunları da en kısa sürede yerine getirmek için yereldeki paydaşlarımız ile çalışmaya devam ediyoruz. Bakınız tescilli coğrafi işaret sayısı 2022 yılında sadece 50’li rakamlardaydı, şu anda bu sayı bin 186’ya ulaştı. Burdur’da bu artışa katkı sağlayan illerimizden bir tanesidir. Son iki yılda Burdur’umuzun Karamanlı cevizi, Karamanlı kişnişi, Dirmil sipsisi, Karamanlı rezenesi, Bucak salebi ve Tefenni rezenesi olmak üzere 6 adet coğrafi işareti tescil edildi” dedi.