Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Isparta'da hafif ticari araç hırsızlığı: 4 tutuklu
[Fotoğraf: Arşiv]
Isparta'da park halindeki hafif ticari aracı çalan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Isparta'da geçen 10 Ağustos günü Kepeci Mahallesi'nde kapıları kilitli ve park halindeki hafif ticari aracın çalınması üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerini gören güvenlik kameraları ve aracın çalındıktan sonra geçtiği güzergahlardaki güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etti.
Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler N.S, M.B.G, O.E, F.K ve A.Ü, aynı gün eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 17:00
- 16:49
- 16:47
- 16:34
- 16:26
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz