Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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