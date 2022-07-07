Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, şüpheli T.Ş'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, metal kazma kürek, metal süngü, kazma, el kantarı, dürbün, 13 mermi ve kovan, 2 metal detektör, hassas terazi ve ekipmanları ile tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 121 kurşun materyal, 63 metal obje, 58 taş obje, 19 sikke ve 1 köstekli saat ele geçirildi.

Gözaltına alınarak savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılan T.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.