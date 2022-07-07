Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de binanın altıncı katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir binanın altıncı katındaki evin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Balıkesir'de alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Kalkım Caddesi'ndeki bir apartmanın 6'ıncı katındaki evlerinin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Muhammet Hamit, buradan binanın önüne düştü.
Yerde hareketsiz yatan çocuk, akrabaları tarafından özel araçla Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.
Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekipleri olay yeri incelemesinin ardından soruşturma başlattı.
Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Etiketler: Balıkesir
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