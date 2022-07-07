Mahmudiye Mahallesi Kahraman Sokak'taki bir mobilya imalathanesine, iki kişi tarafından silahla ateş edildi.

Kurşunların isabet ettiği kapalı imalathanedeki bir kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, imalathane ve çevresinde delil toplarken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.