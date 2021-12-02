Alçıtepe köyünde yaşayan Aziz Savaş'ın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Savaş'ın son görüldüğü köyün çevresinde jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Köylülerin de destek verdiği çalışma kapsamında Savaş'ın cesedi 3 gün sonra Sarıtepe mevkisinde bulundu.

Cenaze burada yapılan incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.