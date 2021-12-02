Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 02:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 29 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında yasa dışı kenevir ekimi gerçekleştirildiği ve terör örgütü PKK'ya finans kaynağı sağlanacağına dair bilgi edindi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş çuval içesinde 29 kilogram toz esrar ele geçirdi.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu
Son Haberler
- 03:18
- 02:35
- 01:46
- 01:37
- 01:40
Sıradaki Haber
Van'da 40 kilo 850 gram eroin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz