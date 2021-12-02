Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 01:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeği "Athena" ile uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Van'dan Isparta'ya gelen otobüste narkotik köpeğiyle yapılan aramada, valizlerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.D. ve B.B.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.
Öte yandan, uyuşturucunun sarımsağa sarılı halde ele geçirildiği öğrenildi.
Etiketler: Isparta Uyuşturucu Narkotik
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