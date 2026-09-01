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Ekonomi
TRT Haber 01.09.2026 15:49

SGK borçlarında 183,3 milyar lira taksitlendirildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirmeyle 183,3 milyar liralık borç taksitlendirildi.

SGK borçlarında 183,3 milyar lira taksitlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlara kolaylık sağladıklarını hatırlattı.

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirmeyle 183,3 milyar liralık borcun taksitlendirildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"4 Haziran 2026-31 Ağustos arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık. Tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984, tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira, toplam tahsilat 7,5 milyar lira (ilk taksit miktarı). İşverenler ile çalışanların yanında olmaya, üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz."

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SGK Vedat Işıkhan
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