Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 40 kilo 850 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf. AA]
Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde 40 kilo 850 gram eroin ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda bir evde dedektör köpeği "Juno" ile yaptıkları aramada 80 paket halinde 40 kilo 850 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Van Kaçakçılık
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