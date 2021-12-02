İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda bir evde dedektör köpeği "Juno" ile yaptıkları aramada 80 paket halinde 40 kilo 850 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.