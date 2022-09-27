Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de kablo hırsızlığı: 3 tutuklama
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışapçı Köyünde kablo hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışapçı köyünde bulunan Türk Telekom'a ait kabloları gece geç saatlerde çaldıkları iddiası ile yakalanan ve Çan ilçesinde ikamet eden Ü.K, M.B ve E.E jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Jandarmada ifadeleri alınan 3 zanlı savcılığa sevk edildi.
Bayramiç savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar kablo hırsızlığı iddiası ile çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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