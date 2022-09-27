Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışapçı köyünde bulunan Türk Telekom'a ait kabloları gece geç saatlerde çaldıkları iddiası ile yakalanan ve Çan ilçesinde ikamet eden Ü.K, M.B ve E.E jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarmada ifadeleri alınan 3 zanlı savcılığa sevk edildi.

Bayramiç savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar kablo hırsızlığı iddiası ile çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi.