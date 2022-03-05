Çanakkale’de, 1-7 Mart Deprem Haftası Etkinlikleri ve Okul Tatbikatları çerçevesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata 84 bin 321 öğrencinin yanı sıra toplam 92 bin 674 kişi katıldı.

Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen deprem tatbikatına; İl Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, İl Jandarma Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çanakkale İl Afet ve Acil Durumu Müdürü İbrahim Tarı, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, AFAD, AKUT ve Kızılay ekipleri katıldı. Çalınan depremle birlikte sözde deprem anonsu yapılarak, daha önceden bilgilendirilen öğrenciler, elleri başlarında kenetli bir şekilde hızlıca okulun bahçesindeki toplanma noktasına geldiler. Burada öğrencilerden yoklama alınarak, içeride birinin kalıp kalmadığı belirlendikten sonra tatbikat sona erdi. Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı etkinliği sonunda Vali İlhami Aktaş, kısa bir konuşma yaparak deprem bilincinin önemine değindi. Tatbikatlarda resmi ve özel toplam 456 okul ve bu okullardaki 84 bin 321 öğrenci, 6bin 417 öğretmen, 797 yönetici ve bin 139 personel olmak üzere toplam 92 bin 674 kişi katılım sağladı.

