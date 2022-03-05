Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki üretildiğini belirledi.

[Fotoğraf: AA]

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 134 şişe sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 610 litre etil alkol, 19 paket alkol kiti, 17 bin 350 bandrol, 13 bin 850 etiket, 2 bin 850 kapüşon ve 2 bin 240 kapak ele geçirdi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.