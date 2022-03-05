Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki iş yerlerine giden şüpheliler, sahte 200 liralık banknot vererek alışveriş yaptı.
Paraların sahte olduğunun iş yerindeki görevliler tarafından fark edilmesi üzerine polise haber verildi.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu A.T, S.B. ve T.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ Sahte Para
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