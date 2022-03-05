Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
[Fotoğraf: AA]
Malatya-Adıyaman kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kentte etkisini sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Akşam saatlerinde kar yağışının etkili olduğu Doğanşehir ilçesinde Malatya-Adıyaman kara yolunda iki yönde ağır tonajlı araçların ve otobüslerin geçişi kontrollü sağlanıyor.
Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu ilçede tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Adıyaman Ulaşım Kar Yağışı
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