Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazı yaparken suçüstü yakalandı
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan kişi gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Devletliağaç köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Köy Tepesi mevkisinde H.A'yı suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı Kaçakçılık Kırklareli
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