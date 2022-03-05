Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 5 Mart 2022
Gram altın ne kadar? 5 Mart’ta gram altın 889 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 889 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 1.481 lira, Cumhuriyet altını da 5.902 liradan satılıyor.
Ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.967 dolardan işlem görüyor.
Etiketler: Altın Türk Lirası
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