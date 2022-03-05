Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölcük'te 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Siyretiye Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Öte yandan olay yerine gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
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