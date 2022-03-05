Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 4 ölü
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Burdur-Antalya kara yolu Antalya kavşağı yakınında bir otomobil kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede, otomobilde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Ambulans Burdur İtfaiye Polis Trafik Kazası
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