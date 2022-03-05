Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde eşini bıçaklayan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı.
Üç gün önce Hürriyet Mahallesi Alan Sokak'taki evlerinde eşi Fatma Ö'yü (37) yaşanan tartışma esnasında bıçakladıktan sonra kaçan Mehmet Ö. (56), polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Fatma Ö'nün tedavisi Edirne Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor.
Etiketler: Kırklareli
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