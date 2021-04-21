Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir köyde Covid-19 karantinası başlatıldı
[fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki bir köy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
ÇANAKKALE (AA) -
İlçeye bağlı Pıtıreli Köyü'nde, artan Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.
Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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