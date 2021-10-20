Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 22:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bolu'da ziyaretçilere açıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Bolu'da ziyaretçilerle buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Türkiye'yi dolaşan mobil müze, Bolu Kent Meydanı'na geldi.
İçerisinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu müze, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
Çanakkale'yi gidip göremeyenler için hazırlanan mobil müze, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.
Etiketler: Çanakkale Zaferi Bolu
Son Haberler
- 23:59
- 23:58
- 23:53
- 23:48
- 23:32
Sıradaki Haber
Rize'de çay bahçesinde heyelan meydana geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz