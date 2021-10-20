Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 22:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de çay bahçesinde heyelan meydana geldi
[Fotoğraf: AA]
Çamlıhemşin ilçesindeki heyelan cep telefonu kamerasına yansıdı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çay bahçesinde ve ormanlık alanda heyelan meydana geldi.
Çayırdüzü köyünde iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağışın ardından yamaçtan kopan toprak birikintisi ve dev kaya parçaları, çay bahçesi ile ağaçları sürükleyerek yola taşıdı.
Heyelan meydana gelen bölgenin yakınındaki 5 katlı ev ise hasar görmeden felaketi atlattı.
Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşların yaşadığı korku ve dua etmeleri kamera kaydına yansıdı.
Etiketler: Rize
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