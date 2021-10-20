Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak ve Denizli'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak ve Denizli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uşak ve Denizli'de belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, 139 gram esrar, 21 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 585 lira ele geçirildi.
Operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uşak Uyuşturucu Narkotik
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