İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uşak ve Denizli'de belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 139 gram esrar, 21 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 585 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.