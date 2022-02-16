Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol köyündeki bir işletmede kundaklama sonucu yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye, jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatan jandarma ekipleri, işletmede yaklaşık 7 aydır garson olarak çalışan 42 yaşındaki D.K'nin, sigorta girişinin yapılmaması nedeniyle iş yerinin üst katında bulunan odayı yaktığını, yangının büyüyerek işletmenin tamamını etkilediğini belirledi.

[Fotoğraf: AA]

Arabası çamura saplanınca koşarak kaçtı

D.K, olay yerinden kaçtığı iş yerine ait otomobilin çamura saplanması üzerine arabadan inerek koşmaya başladı.

Kaçarken düşerek yaralanan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan D.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.