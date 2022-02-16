Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde 300 paket kaçak sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Atakent Mahallesi'nde kaçak sigara satışı yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin aracını durduran ekipler 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Mersin Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık
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