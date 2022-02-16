Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki marketlerde denetim yaptı. Zabıta ekipleri, raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlerde, gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanma tarihi gibi konularda kontroller yapıldı.

Kontrollerde işletmelerin yeni düzenlemeye uydukları görüldü.