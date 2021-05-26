Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 34 CJC 354 plakalı otomobiliyle seyreden ve Alaşarköy mevkisinde dönüş yapacağı yol ayrımını kaçırdığı iddia edilen N.B. (66) emniyet şeridine geçti.
Kaçırdığı dönüşe gitmek için geri manevra yapmaya çalışan N.B'nin kullandığı otomobile, M.P. (52) idaresindeki 34 ZD 2747 plakalı kamyon çarptı.
Kazada, N.B. ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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