İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol arama ve kontrolünde şüphe üzerine araç durduruldu.

Araç ve içindeki Ü.Ş. ve R.B'nin üst aramasında, tarihi eser niteliğinde 11 obje ile Roma ve Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait 52 sikke bulundu.

Obje ve sikkeler, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerin ifadelerinde, eserleri 50 bin dolar karşılığında satacaklarını belirttiği öğrenildi.