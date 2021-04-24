İlçeye bağlı kırsal Babasultan Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış ile dağ zirvelerindeki karların erimesiyle meydana gelen şelale, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şelalegörmeye gelen Babasultan muhtarı Fahri Çelik, "Ben doğduğumdan beri bu köydeyim, ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Oluşan bu şelale köyümüze güzellik kattı. İnşallah arkası kesilmez ve devamlı akar." dedi.

Mahalleli Serkan Yeşil, "Son birkaç gündür köyümüzde bu şelale oluşmuş. Normalde ben köyde yaşamıyorum ama bu olay beni çok şaşırttı ve gelip bu güzelliği görmek istedim. İnşallah sonu gelmez." dedi.