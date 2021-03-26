Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Derya Caddesi'nde seyreden A.A. idaresindeki otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı.
Seyir halindeyken dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
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