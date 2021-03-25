Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle bazı evler boşaltılıyor
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde heyelan nedeniyle bazı evler tahliye ediliyor.
Kentte birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde heyelan meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Toprak kayması nedeniyle bitişik nizam 6 katlı 3 apartmanda tahliye işlemi başlatıldı.
Bölgede risk altında bulunan diğer apartmanların da boşaltılması için çalışma yapılıyor.
Sıradaki Haber
Antalya'da belediye binasının havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz