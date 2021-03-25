Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da belediye binasının havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasındaki havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan belediye personeli, durumu itfaiyeye bildirdi.
Büyükşehir Belediyesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü odasında kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekibi, havalandırma boşluğundaki kedinin yerini tespit etti. Sürekli yer değiştiren kedi için tavanın birkaç yerinden delik açıldı. İtfaiye erleri bir saatlik çalışmayla hayvanı kurtardı.
Belediye personellerinden Deniz Ak, kedi yavrusunu sahiplendi.
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