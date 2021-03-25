Havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan belediye personeli, durumu itfaiyeye bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü odasında kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekibi, havalandırma boşluğundaki kedinin yerini tespit etti. Sürekli yer değiştiren kedi için tavanın birkaç yerinden delik açıldı. İtfaiye erleri bir saatlik çalışmayla hayvanı kurtardı.

Belediye personellerinden Deniz Ak, kedi yavrusunu sahiplendi.