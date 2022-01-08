İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Görükle Mahallesi'nde dron destekli asayiş uygulaması düzenledi.

Uygulama kapsamında araçlara trafik kontrolü yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi.

Denetlemelerde 350 araç kontrol edildi ve eksik belgeleri bulunan araç sürücülerine toplam 22 bin lira ceza kesildi, 1150 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Umuma açık alanlarda yapılan kontrollerde ise 35 iş yeri denetlendi, 22 iş yerine işlem yapıldı.