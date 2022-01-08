Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 02:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 87 sikke ile 2 obje ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına istihbari çalışmalar başlattı.
Çalışma kapsamında, bir şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediği tespit edildi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 87 sikke ile tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi.
Ele geçen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Balıkesir Tarihi Eser
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