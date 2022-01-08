Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da, beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Abant Tabiat Parkı'ndan D-100 kara yolu istikametine seyreden Özlem Kayıkçı idaresindeki otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
Son Haberler
- 03:32
- 03:19
- 03:06
- 02:57
- 02:26
Sıradaki Haber
Balıkesir'de Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz