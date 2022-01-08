Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 06:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kaza yapan otomobil yol kenarında asılı kaldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 5 metrelik şarampolle yolu ayıran bölümde asılı kaldı.
Hasan Sakallı yönetimindeki otomobil, Yeniköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Beton bariyerlere çarpan araç, ön tekerlekleri yoldan çıktığı sırada durabildi.
Yol ile yaklaşık 5 metrelik şarampolü ayıran bölümde asılı kalan otomobilin sürücüsü, kaza yerine gelen ekiplerce çıkarılarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: İzmir
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