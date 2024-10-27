Açık 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.10.2024 05:00

Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden, 4'ü tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başlattıkları takipli "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik" faaliyeti kapsamında ilçedeki 5 adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu yerlerde yapılan aramalarda, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde, 3 cep telefonu ve 26 bin 50 lira para ele geçirdi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Karakolda işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

ETİKETLER
Burdur Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:10
Askeri helikopter hamile kadın için havalandı
05:51
Şişli'de metro istasyonunda yangın çıktı
05:14
Arap dünyası İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı
05:00
Karaman'da FETÖ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
04:53
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 36
05:59
Somali Savunma Bakanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bize umut taşıdı
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim için İstanbul semalarında prova uçuşu
SOLOTÜRK'ten 29 Ekim için İstanbul semalarında prova uçuşu
FOTO FOKUS
Çatıda mangal keyfi yangınla bitti
Çatıda mangal keyfi yangınla bitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ