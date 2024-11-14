Burdur'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Mücahit Hasan A. idaresindeki otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Kurna Kavşağı yakınında trafik sıkışıklığı nedeniyle yolun açılmasını bekleyen Salih K'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Aynı istikamette seyreden İbrahim C. yönetimindeki canlı hayvan taşıyan kamyonet ise önünde kaza yapan otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Mücahit Hasan A. ile yanındaki Emirhan S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.