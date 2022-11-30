Abdulkadir Uzunay idaresindeki 07 ZC 157 plakalı otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı Süt Ofisi Kavşağı'nda İzzet Eren yönetimindeki 15 ABU 414 plakalı midibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüsteki öğrenciler kazanın ardından bir süre yol kenarında bekledi.

Kazada yaralanan olmazken öğrenciler kontrol amaçlı Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.