Turgutlu Caddesi'nde polis, bir otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başlayınca polis tarafından takibe alındı. Bunun üzerine bir süre kovalamaca yaşandı.

Otomobil, polis ekiplerince Nurlupınar Mahallesi'ndeki 354 Sokak'ta durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 40 sentetik hap bulundu.

Sürücü U.E'nin ehliyetinin olmadığı da tespit edildi. U.E. ile otomobilde bulunan iki kişi, gözaltına alındı.

U.E'ye, çeşitli suçlardan 11 bin 500 lira ceza kesildi.