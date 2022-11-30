Hacı İsa Mahallesi'ndeki A.A'nın iş yeri ve evine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.