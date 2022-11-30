Kent genelinde suça karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis ekipleri, yaptıkları denetim ve kontrollerde 8 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 7 tabanca ve 129 fişek, bir tüfek, kartuş ile bir çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.