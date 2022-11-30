Valilikten yapılan açıklamaya göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.S'nin ikametinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette ve eklentilerinde yapılan aramada damacana ve pet şişeler içerisinde 97 litre sahte içki ile içki imalatında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirdi.

Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.