Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 97 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 97 litre sahte içki ile damıtma düzeneği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.S'nin ikametinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette ve eklentilerinde yapılan aramada damacana ve pet şişeler içerisinde 97 litre sahte içki ile içki imalatında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirdi.
Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Manisa Sahte Alkol Sahte İçki
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