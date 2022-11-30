Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de yemekten rahatsızlanan öğrenciler taburcu edildi
[Fotograf: AA]
Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 23 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Düziçi ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda kalan bazı öğrenciler, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.
23 öğrenci halsizlik ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören öğrenciler taburcu edildi.
Etiketler: Gıda Zehirlenmesi Osmaniye
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