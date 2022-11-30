AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler ile AFAD gönüllülerinin katılımıyla gece kaybolan bir kişinin bulunmasına yönelik arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda zihinsel engelli bir vatandaşın kaybolduğu ihbarı alındı. Ekipler kısa sürede hareket ederek, olay bölgesine ulaştı. AFAD İl Müdürlüğü arama ve kurtarma ekipleri, emniyet ve jandarma bağlı ekipler ile AFAD gönüllüleri, gruplara ayrıldı. Ekipler drone, köpekli arama, GPS gibi imkanları da kullandı.

Kaybolan vatandaşın bulunduğu tatbikat, başarıyla tamamlandı.